kpouer Télésiège avec des skieurs pris dans une tempête







Italie : les images impressionnantes d’un télésiège avec des skieurs pris dans une tempête



On est loin du pays merveilleux. Pendant ce temps là en Italie :Italie : les images impressionnantes d’un télésiège avec des skieurs pris dans une tempêteOn est loin du pays merveilleux.

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:51

SnikePlassken Re: Télésiège avec des skieurs pris dans une tempête



@kpouer a écrit:



On est loin du pays merveilleux.

Où ceux qui s’aiment vivent à deux? Citation :Où ceux qui s’aiment vivent à deux?

Contribution le : Aujourd'hui 16:39:50

zoondoz Re: Télésiège avec des skieurs pris dans une tempête

Moi qui ai le vertige ET le mal de mer, ça plaît moyen cette attraction !

Ils ont dû trouver le temps long...

Ils ont dû trouver le temps long...

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:53