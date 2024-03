Options du sujet Imprimer le sujet

Un enfant veut aider son papa

Wiliwilliam



Un papa tente un super trick au billard. Son fiston veut l'aider avec toute sa bonne volonté!

SnikePlassken

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 3160 Karma: 2552 Un bon p’tit gars. Faut rentrer toutes les boules avant la noire. Il a bien appris sa leçon

