LeMiniMilgram Humour belge vs monde actuel (voir à 6:20 pour les pressés) 1 #1

Un peu d'humour belge face au monde actuel (voir à 6:20 pour les pressés) :

Macron face à Poutine| Damien Gillard, Antoine Donneaux & Isabelle Hauben | Le Grand Cactus 151



Macron face à Poutine| Damien Gillard, Antoine Donneaux & Isabelle Hauben | Le Grand Cactus 151

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:54