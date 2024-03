Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou un truc à la destination finale 3 #1

Dans l'Oregon, un homme échappe à une coupe causée par une scie de 1,2 mètre de diamètre qui a traversé un parking depuis un chantier de construction voisin.

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:50