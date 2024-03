Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Une doctoresse atteinte du syndrome de la tourette explique son quotidien 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8736 Karma: 22698 Une doctoresse atteinte du syndrome de la tourette explique son quotidien :



@stellaslebenmittourette ist angehende Ärztin und hat Tourette | Kölner Treff | WDR



Au delà de ses tics, c'est chouette qu'elle puisse exercer normalement son métier.

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:56