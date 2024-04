Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou rocher dévale la montagne andorre la vieille 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7813 Karma: 4887 https://twitter.com/i/status/1774578325261787416







https://www.facebook.com/video.php?v=373182329023032





Dans un bruit et une poussière dantesques, un rocher de 180 tonnes a dévalé la montagne dans les Pyrénées, dimanche 31 mars 2024, s'arrêtant à quelques mètres d'Andorre-la-Vieille.

Contribution le : Aujourd'hui 00:18:32