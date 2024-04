Options du sujet Imprimer le sujet

Snoopix Homeless 2.0 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 10/04/2019 06:14 Post(s): 34

Homeless 2.0



#LesTempsChangent-McSolaar



Probablement un casque Meta Quest 3 ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:46

Wiliwilliam Re: Homeless 2.0 2 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37172 Karma: 17426 C'est fiable cette info que c'est un sans-abri?

Contribution le : Aujourd'hui 16:59:54

Le_Relou Re: Homeless 2.0 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7819 Karma: 4897 Je ne souhaites à personne de se retrouver sans logement, et ça peut arriver à n'importe qui.



Le titre est pété et discriminatoire.

Contribution le : Aujourd'hui 17:30:15