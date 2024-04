Un appareil à IRM ultra-puissant

Je suis accro Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 524 Karma: 460



La comparaison avec celle des IRM actuellement en usage qui ne monte qu'à 1.5-3 Tesla me parait plus pertinente.



Sinon, les chiffres clé donnent le vertige.

Citation : Chiffres clés de l'IRM le plus puissant au monde



11,7 teslas (T), son champ magnétique (1,5 et 3 T pour les IRM en service dans les hôpitaux)

aimant de 132 tonnes, 5 m de long, 5 m de diamètre

182 km de fils supraconducteurs

1 500 ampères circulant dans la bobine

Aimant refroidi à - 271,35 °C grâce à 7 500 litres d’hélium liquide

90 cm d’ouverture centrale

Contribution le : Aujourd'hui 18:54:30