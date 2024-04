Tempête CIARÁN : Magnifiques images prises en hélicoptère

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2942 Karma: 6778 Magnifiques images de la tempête faites en hélicoptère.







Tempête CIARÁN - Le film





Si vous êtes curieux, il y a le Making Of :





On a chassé en HÉLICOPTÈRE la TEMPÊTE CIARAN (207km/h)





Je ne vais pas créer un autre poste, alors pour les Marins, les Bretons, ou les passionnées de belles images, le film (ça dure 2 minutes) sur le remorqueur : ABEILLE BOURBON





L' ABEILLE BOURBON dans la TEMPETE Ciaran - Le film

