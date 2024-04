Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Séisme à Taiwan 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8751 Karma: 22739 Séisme à Taiwan :

Piscine sur un toit qui déborde :

(je n'ai pas vérifié l’authenticité de ces vidéos)

Contribution le : Aujourd'hui 09:58:28

Smadgib Re: Séisme à Taiwan 0 #2

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1849 Karma: 2289 7 morts et 700 blessés aux dernières nouvelles. C'est du costaud leurs infrastructures!

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:48