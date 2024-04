lecture aléatoire vlc pas très aléatoire

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13592 Karma: 6446

Bonjour les jeunes !



J'avais l'habitude de lire souvent une de mes playlists VLC (5h de musique de relaxation) surtout en mode aléatoire.

Dernièrement, j'ai ajouté 2h de musique, deux heures de musique japonaise avec du Shakuhachi (flûte traditionnelle).

Mais j'ai beau avoir laissé le lecteur en mode aléatoire, VLC joue essentiellement les morceaux récemment ajoutés et pas les autres.

J'ai trié les titres en fonction de leur durée (du plus long au plus court) pour que VLC ne lise pas en priorité la fin de la liste, mais rien n'y fait, j'entends prioritairement les morceaux de Shakuhachi.



Quelqu'un aurait-il une explication et une solution ?



D'avance, merci.

Alfo

