sylvain_rivier Des avions made in Africa

Inscrit: 07/12/2014

Compilation des avions construits par les Africains



Spoil alerte, il n’y en a pas un seul qui décolle

Aujourd'hui 12:12:05

FefefeuJejejeu Re: Des avions made in Africa

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1252 Karma: 951 Vu ce qu'ils font avec rien, imagine ce qu'ils construiraient avec des moyens !

Aujourd'hui 12:57:19

sylvain_rivier Re: Des avions made in Africa

Inscrit: 07/12/2014

00:45 : "il avance sur la piste pendant quelques secondes glorieuses"



On en parle du tremplin pour décoller ?

Aujourd'hui 13:04:35