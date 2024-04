Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Astuce pour mettre une ceinture trop courte + Piscine pendant le séisme à Taïwan 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2007 Karma: 2643 Astuce pour mettre une ceinture trop courte





https://www.redditmedia.com/r/funny/comments/1bw7eoy/proper_way_to_wear_a_small_belt





Piscine pendant le séisme à Taïwan







https://twitter.com/AajizGayoor/status/1775354531267907589

Contribution le : Aujourd'hui 07:57:14