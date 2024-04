Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 24/07/2008 19:03 Post(s): 137 Peut être avez vous vu passer la musique et le clip de l'opening de la saison 2 de l'animé Mashle. Voici la version Trump





Creepy Nuts - Bling-Bang-Bang-Born (Trump ver)



et pour ceux qui ne connaissent pas, voici l'original :





TVアニメ「マッシュル-MASHLE-」第2期ノンクレジットOPムービー|Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」#BBBBダンス

