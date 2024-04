Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Vous êtes une personne random ici, qu'est ce que vous foutez là? 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37191 Karma: 17447





Afficher le spoil il s'agit de la CEO de AMD, un grand groupe orienté électronique, et sponsor de Ferrari. Le random c'est le gars qui tient le micro du coup?

Contribution le : Aujourd'hui 00:02:15