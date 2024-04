Les gens n'en ont pas marre de se faire entuber par les jeux de hasard ?

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7827 Karma: 6639

@Kokoon Si c'est le transporteur, c'est une vrai arnaque qui tombe sous le coup de la loi. Tout coli non distribué est normalement réclamé par l'expéditeur. Je suppose que ça ne doit pas pouvoir se faire à grande échelle, et il ciblerait un truc qui en vaut le coup, en ouvrant le paquet.



Ce genre de coli peut se trouver lorsqu'une entreprise fait faillite et que tout ce qui était préparé à être expédié ne l'est finalement pas. Le liquidateur vend tout ça en lot sans dépenser de temps ni d'argent à déballer. L'intermédiaire achète en gros et revend au détail les paquets. Pareil, pour une histoire de coût, il ne déballe pas. Pour une histoire de temps aussi, car il doit rapidement récupérer sa mise. Et avec un marketing bien huilé des pigeons pense pouvoir choper une PS5 pour 3x moins que dans le commerce. ça c'est la version officielle, car certains usent de ce créneau juste pour se débarrasser d'invendus.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:50