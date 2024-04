Options du sujet Imprimer le sujet

DonkDrunken Un Boeing 737-800 perd le capot d'un moteur au décollage 1 #1

« Dans le Boeing 737-800 qui se rendait à Houston, des passagers ont pu filmer la scène par les hublots. Sur les vidéos partagées en masse sur les réseaux sociaux, on voit le capot métallique recouvrant l’un des moteurs battre au vent alors que l’avion accélère sur le tarmac avant de se détacher, heurtant l’aile de l’appareil »



Contribution le : Aujourd'hui 18:36:21