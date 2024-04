Options du sujet Imprimer le sujet

Vidéo dashcam du tremblement en taiwan sur une route de montagne

Une chance que le véhicule se soit arrêté sous un pont au vu de ce qui tombe. Je me demande comment la moto croisée juste avant s'en est sortie...





10s plus tard et c'était pas la même limonade ! La vache ! Impressionnant !10s plus tard et c'était pas la même limonade !

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1837 Karma: 1077 Est-ce que c'est un abri spécialement prévu pour ce genre de cas ? Parce que j'imagine que se mettre dans un des tunnels précédents directement dans la roche c'est pas forcément une super idée non plus.

