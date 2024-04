Options du sujet Imprimer le sujet

Claudy Réponse du plongeur Alexis Jandard 2 #1

Je m'installe Inscrit: 04/11/2016 14:26 Post(s): 249 Karma: 476 Lien



Je n'arrive pas mettre la vidéo directement donc j'ai mis le lien. Je n'arrive pas mettre la vidéo directement donc j'ai mis le lien.

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:48