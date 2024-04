Options du sujet Imprimer le sujet

Transformer sa montre connectée en console miniature en l'attachant simplement à une manette

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2020 Karma: 2683 Un utilisateur de Reddit fait tourner un jeu Castlevania sur sa montre connectée et qu’il contrôle avec une manette Bluetooth





