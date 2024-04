Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ Ne croyez pas cette vidéo - Cyprien 2 #1

Suite aux utilisations abusive de l'intelligence artificielle utilisant l'image du youtubeur pour vendre du scam, Cyprien a sorti un court métrage sur ce sujet.

Contribution le : Aujourd'hui 12:21:12