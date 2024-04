Options du sujet Imprimer le sujet

Un palet de hockey manque de toucher un enfant de 4 ans

Inscrit: 21/03 23:31:30





« un palet frappé par un joueur a soudainement pris son envol, dépassant la vitre qui protège normalement le public. L’objet a foncé en direction d’un petit garcon assis dans les gradins. Comme on le voit sur la vidéo, visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi, l’homme s’est levé en un éclair et a dévié le palet avec son bras »



Aujourd'hui 16:52:05