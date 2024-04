La fin très discutable du semi-marathon de Pékin

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 6420 Karma: 3755

Lors du semi-marathon de Pékin, le 14 avril, un éthiopien, deux kenyans et le chinois He Jie étaient à la lutte pour la victoire finale.



Mais la réaction des concurrents africains laisse planer un douter sur l'intégrité sportive de l'arrivée et semble indiquer une victoire arrangée.



Contribution le : Hier 22:49:39