kikekoi Concours de dressage de cochons 🐷

Les dresseurs sont pénalisés s'ils regardent leur cochon ou regardent vers le bas, d'où leur regard de psychopathe Les dresseurs sont pénalisés s'ils regardent leur cochon ou regardent vers le bas, d'où leur regard de psychopathe

zoynot

d'où leur regard de psychopathe



Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le regard ! Citation :Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le regard !

