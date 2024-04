"batiste t'es pas aux J.O.!"

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1894 Karma: 1229 Apparemment batiste portera la flamme olympique.



JO de Paris 2024 : Baptiste "t'es pas net" va porter la flamme olympique



Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1842 Karma: 1082 Moi aussi j'aimais bien cramer des trucs quand j'étais petit. Je peux aussi porter la flamme ?

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13623 Karma: 6462 J'espère que c'est pas vrai.









Edit @Denden : j'espère qu'on n'a pas choisi ce symbole pour représenter la France comme porte-flamme. Ça ne serait pas interprété pareil par tous les pays participant (ou pas).

