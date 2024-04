Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram VASA-1 de Microsoft - vidéo générée par IA 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8801 Karma: 22861 VASA-1 de Microsoft - vidéo générée par IA:

CrazyCow Re: VASA-1 de Microsoft - vidéo générée par IA 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18959 Karma: 29767 Ce qui est incroyable ici c’est que les expressions du visage ne sont pas calquées depuis une autre vidéo (réelle) à la manière d’un faceswap, mais depuis un simple clip audio !

