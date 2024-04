Un youtubeur piège des influenceurs

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1742 Karma: 2375

Dans la finalité (je me suis arrêté au 3/4), il va conclure que ces gens ont vu qu'il n'a pas mis de poison ? Je veux dire qu'il va créer une situation impossible pour démontrer que si elle avait été possible, ils l'auraient cru ? Alors qu'en fait ils se sont juste conformé à la réalité : qu'il n'y avait pas de poison. Peut-être parce qu'ils le leur a montré, de bien des façons.



Je veux dire que s'il y a des expériences en double aveugle c'est bien parce qu'on laisse passer un max d'infos en dehors de la parole, sans doute bien plus encore que la parole. Donc il prouverait là qu'ils auraient réussi à "savoir" qu'il n'y avait pas de poison alors qu'il n'y en avait pas (?).



Même l'article dit "Dans une vidéo publiée ce mercredi, le youtubeur Simon Puech a décidé de piéger des influenceurs avec un produit empoisonné" alors que le produit ne l'a jamais été (?). Donc ils auraient juste décelé qu'ils ne l'étaient pas et... ben il ne l'était pas.



En fait, je pense que s'il l'était il n'aurait pas eu exactement le même comportement déjà, et que si tu avais des vendeurs qui voulaient tuer des gens, ils n'auraient pas réagi exactement comme il l'a fait. C'est ultra-évident bien sûr, mais disons que c'est ça que ces gens ont dû déceler. Donc ça ne prouve en somme pas grand chose.

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:25