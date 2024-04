Options du sujet Imprimer le sujet

deepo "Bébé mate le PIB" (D. castello-lopes)



"Suisse ?" - Pourquoi la Suisse est pétée de thunes ?



Il s'agira de sa dernière "suisse" pour 52minute.





"Suisse?" – Le débriefing de David Castello-Lopes



Vous serez témoin de la fin!!!!

