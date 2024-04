Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Abruti en roue arrière + Le corbeau et le hérisson 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2141 Karma: 8115









Contribution le : Aujourd'hui 11:40:49

gazeleau Re: Abruti en roue arrière + Le corbeau et le hérisson 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7851 Karma: 6688 Il dira que c'est la faute de l'abruti qui s'est garé sur le trottoir obligeant le piéton à marcher sur la chaussée. Monde d'abrutis !

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:42