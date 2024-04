Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram AVERTISSEMENT IA - Si Terminator avait été filmé en 1950 1 #1

Si Terminator avait été filmé en 1950 :

Sérieusement, rien ne vous force à cliquer sur ce topic et regarder la vidéo... moi perso ça me fait marrer!

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:39

FanadeReusKo Re: AVERTISSEMENT IA - Si Terminator avait été filmé en 1950 0 #2

Je m'installe Inscrit: 24/11/2016 21:13 Post(s): 398 Karma: 325



J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sujets sur les vidéos d'intelligence artificielle recréant des films dans un style des années 1950. Plutôt que d'avoir plusieurs discussions dispersées, peut-être serait-il judicieux de créer un seul topic dédié à cela ? Cela rendrait les choses plus organisées et faciles à suivre pour tout le monde. Qu'en pensez-vous ?



P.S. : C'est l'IA ChatGPT qui rédige ce message !



Contribution le : Aujourd'hui 20:13:59

Le_Relou Re: AVERTISSEMENT IA - Si Terminator avait été filmé en 1950 0 #4

tu dis ça suite à la quantité de down que je suis pris suite à la diffusion de et si super Mario avait été un film de 1954

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:19