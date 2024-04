Options du sujet Imprimer le sujet

DonkDrunken Un train en feu traverse la ville de London, Canada 1 #1

« Dans la nuit de samedi à dimanche, des automobilistes ont aperçu un train en feu en plein centre-ville de London, une ville située dans l’Ontario (Canada). Comme le relate le média canadien CBC News, ils ont aussitôt alerté les pompiers qui se sont rapidement rendus sur place. À leur arrivée, cinq wagons étaient totalement embrasés »



Contribution le : Aujourd'hui 15:34:42