Gollum - Bande Annonce (2024) d'Alexandre Servage

Je viens présenter la nouvelle création d'Alexandre Sevrage (anciennement "On fera sans") que je suis depuis quelques mois et qui n'a toujours pas la visibilité qu'il mérite. Aux débuts de sa chaîne, il se cherchait un peu avec des imitations (très bon d'ailleurs, on en avait déjà parlé sur le forum), mais depuis quelques temps il propose des fausses bandes-annonces plutôt créatives.



GOLLUM - Bande-annonce VF | Andy Serkis (2024)





MR. PROPRE | Bande-annonce VF | (2023) Jason Statham





TITANIC 2 - Bande-annonce VF | Leonardo DiCaprio (2024)





VOLDEMORT décrypte des scènes de Magie dans les Films

