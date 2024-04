Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Eric Roldán, héros du marathon londonien avec sa mère handicapée 1 #1

Wiliwilliam









Eric Domingo Roldán a participé au marathon de Londres en poussant le fauteuil roulant de sa mère, Silvia, atteinte de sclérose en plaques. Ils ont terminé la course en 2 heures 58 minutes !

