L'Épopée de l'Hyperion : Fusée sur rail vers l'infini (vidéo conceptuelle)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37199 Karma: 17459





Un aspect unique de l'Hyperion était sa méthode de lancement : un traîneau à décollage horizontal et atterrissage vertical (HTVL) qui fournissait une accélération de 300 m/s au véhicule avant sa mise en orbite. Le traîneau mesurait 3 km de long avec un parcours rectiligne suivi d'une ascension de 1 km à flanc de montagne, offrant une accélération de 3 G.



Voici une vidéo conceptuelle de ce qu'aurait pu être ce lanceur.



Hyperion: The Fully Reusable SSTO! La fusée Hyperion Sled Launched Rocket est un morceau fascinant de l’histoire spatiale, remontant aux conceptions innovantes de Bono (l'ingénieur, pas le chanteur) dans les années 1960. Ce concept SSTO (Single Stage To Orbit) visait à fournir un moyen plus efficace d'atteindre l'espace, en utilisant un système de lancement en traîneau pour donner un premier coup de pouce à la fusée avant qu'elle ne monte en orbite.Un aspect unique de l'Hyperion était sa méthode de lancement : un traîneau à décollage horizontal et atterrissage vertical (HTVL) qui fournissait une accélération de 300 m/s au véhicule avant sa mise en orbite. Le traîneau mesurait 3 km de long avec un parcours rectiligne suivi d'une ascension de 1 km à flanc de montagne, offrant une accélération de 3 G.Voici une vidéo conceptuelle de ce qu'aurait pu être ce lanceur.Hyperion: The Fully Reusable SSTO!

Contribution le : Aujourd'hui 16:35:53