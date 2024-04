Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Gros chat + Écureuil pepsi + Différence entre Bentley et Citroen + Astuce Brico 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8834 Karma: 22930 Ce n'est pas parce que c'est un gros chat que ce lion n'est pas dangereux :

Un écureuil fan de Pepsi apparemment :

La différence subtile entre Bentley et Citroen :

Astuce brico : comment faire un trou dans du carrelage avec une disqueuse :

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:43