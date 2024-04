Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2063 Karma: 2758



Avec son BMX, il est parvenu à le faire dans un cylindre de 7,5 mètre de haut.





I JUST DID THE BIGGEST FULL LOOP IN THE WORLD !!! #bmx #shorts

