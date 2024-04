Course de voitures autonomes

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1850 Karma: 1082

Nan mais déjà que la F1 c'est chiant à mourir, mais alors si on enlève les pilotes c'est à se tirer une balle ! C'est quoi l'intérêt franchement ? À l'heure actuelle c'est même plus une prouesse technologique. Après quelques réglages, on sait déjà que les algos seront meilleurs que des pilotes. C'est la voiture qui monte sur le podium à la fin ? Bref c'est d'une nullité abyssale...

Contribution le : Aujourd'hui 08:13:40