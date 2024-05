Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram C'est l'heure du snack au zoo + chat indiscipliné + Quand les freins sont mal réglés + chute à moto 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8875 Karma: 23021 Un ours mange un snack dans un zoo :

Vous navigateur est trop vieux



Voici un moyen de calmer un chat indiscipliné :

Vous navigateur est trop vieux



Quand les freins sont mal réglés (pour ne pas dire inadapté à l'utilisatrice) :

Vous navigateur est trop vieux



Chute à moto provoquée par un idiot :

Vous navigateur est trop vieux

(désolé pour la musique)

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:21