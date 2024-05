Je viens d'arriver Inscrit: 23/02/2016 19:08 Post(s): 30

Oyé les Koréen !



Fort de notre succès grandissant sur ce forum et après que pas mal de membres nous aient contacté en privé pour demander la suite de nos vidéos, vous voilà servis !



On à déjà hâte de vous lire et encore merci pour tous vos messages et votre soutien, n'oubliez pas qu'on fait aussi ça pour vous, donc sans vous, ça n'existerait pas !





Le Bon, la Brute, et le Facho - La Boulangerie

Contribution le : Hier 22:54:53