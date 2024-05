Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou La parodie de Pascal Praud par le Grand Cactus 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8131 Karma: 4951



L’imitation de Pascal Praud, figure emblématique de CNews, par Damien Gillard sur la RTBF (TV Belge francophone )

https://instagram.com/p/C6btGGOMn__ L’imitation de Pascal Praud, figure emblématique de CNews, par Damien Gillard sur la RTBF (TV Belge francophone )

Contribution le : Aujourd'hui 00:39:10