-MaDJiK- Jeu de gourdin en mousse 2 #1

Vous navigateur est trop vieux



Deux jeunes jouent à se taper sur la tête, les yeux bandés avec 2 positions possibles.

(ce n'est peut-être pas si drôle, mais j'ai eu un fou rire en les regardant)

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:01