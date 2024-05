Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Refaisons les calculs d'Interstellar + La véritable fin d'Interstellar (ScienceClic ft. Gotabor)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47794 Karma: 25774 Le film Interstellar est-il crédible ? Peut-on refaire les simulations du trou noir ? À quoi ressemblerait la traversée d'un trou de ver ? Toutes les réponses en 25 minutes.





Refaisons les calculs d'Interstellar ft. @gotabor



Gotabor et ScienceClic décortiquent la fin d’Interstellar avec une approche scientifique afin de nous montrer comment, derrière tous les évènements du film, se cache en réalité une quête qui vise à « solutionner le problème de la gravité ».





La Véritable Fin d'Interstellar ft. @ScienceClic

Contribution le : Aujourd'hui 17:03:35

-MaDJiK- Re: Refaisons les calculs d'Interstellar + La véritable fin d'Interstellar (ScienceClic ft. Gotabor)



- je suis surpris que la vitesse de rotation si faible de la station permette une "gravité" aussi forte que celle de la Terre. Si je fais tourner un verre d'eau à cette vitesse, même en imaginant un bras de 30m, l'eau tombe. Peut-être pas une fois lancé, ch'ais pas.



- j'ai peut-être raté mais ce qui m'avais étonné aussi c'est la planète positionnée aussi près du trou noir. Comment serait-elle arrivée là? L'étoile qu'il y avait avant le trou noir était forcément plus grosse et a encore grossi en géante rouge avant sa mort. Le Soleil nous engloutira un jour.

Sans parler du manque de lumière si près d'un trou noir. J'ai survolé la 1ère vidéo,- je suis surpris que la vitesse de rotation si faible de la station permette une "gravité" aussi forte que celle de la Terre. Si je fais tourner un verre d'eau à cette vitesse, même en imaginant un bras de 30m, l'eau tombe.Peut-être pas une fois lancé, ch'ais pas.- j'ai peut-être raté mais ce qui m'avais étonné aussi c'est la planète positionnée aussi près du trou noir. Comment serait-elle arrivée là? L'étoile qu'il y avait avant le trou noir était forcément plus grosse et a encore grossi en géante rouge avant sa mort. Le Soleil nous engloutira un jour.Sans parler du manque de lumière si près d'un trou noir.

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:41