Syou le canard... Chanson créée par une IA

Pour le contexte, Syou c'est un de mes pseudos et la canard, c'est comme ça que m'appelle ma copine... Elle a fourni un petit prompt à l'IA (prompt très limité en caractère) et le style de musique et il a fait le reste. Et franchement... ben j'aime beaucoup.



https://suno.com/song/de6f7093-2482-4924-8c69-a8060dd5d281



Avec une petite vidéo d'un canard (crée par un IA ?), ça passerait bien.



Contribution le : Aujourd'hui 13:39:37