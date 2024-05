Video de "comment énerver son patron"

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 408 Karma: 364

Je cherche donc une vidéo : Il s'agit de plusieurs hommes accoudés à une banque d'accueil d'une entreprise. Le patron parle à ses employés et a l'air nerveux. L'un des employés a son téléphone dans la main et diffuse la musique "haaaa si tu pouvais fermer ta gueule...." . Le patron lui demande à plusieurs reprises d'arrêter cela, mais le jeune homme recommance jusqu'à ce que le chef s'énerve bien violemment. Ça se termine par "toi et toi allez bosser et toi dans mon bureau."



Voilà ce dont je me souviens.

Contribution le : Aujourd'hui 16:28:38