Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Quitter le bar après avoir trop bu || Processus de réalisation d'un sol de garage en époxy 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37210 Karma: 17466

Elles souffrent probablement de myotonie congénitale. Une chèvre myotonique est une chèvre domestique dont les muscles se bloquent pendant environ 10 secondes, provoquant l'effondrement de l'animal sur le côté ou l'arrêt sur place.







https://twitter.com/nbnbnbk117/status/1080986147126276097



-------------------------------------



Installation d'un sol en flocons d'époxy.

Quelqu'un a ça chez lui? je me demande à quel point ça se salit vite. Surtout si tu fais rentrer ta voiture dessus.





Des chèvres ont un peu de mal à passer un obstacle.Elles souffrent probablement de myotonie congénitale. Une chèvre myotonique est une chèvre domestique dont les muscles se bloquent pendant environ 10 secondes, provoquant l'effondrement de l'animal sur le côté ou l'arrêt sur place.-------------------------------------Installation d'un sol en flocons d'époxy.Quelqu'un a ça chez lui? je me demande à quel point ça se salit vite. Surtout si tu fais rentrer ta voiture dessus.

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:17