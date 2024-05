Deux activistes de 'Riposte alimentaire' déversent de la poudre orange à Versaille

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37211 Karma: 17469













Château de Versailles : deux activistes de Riposte alimentaire interpellés après des jets de poudre



Le message officiel de l'organisation 'Riposte alimentaire':



Citation : Samedi 04 mai. 17h

2 citoyens engagés dans la campagne Riposte Alimentaire ont jeté, en courant, de la poudre orange dans la célèbre Galerie des Glaces du Château de Versailles. La Galerie des Glaces c’est l’indécence d’une minorité qui s’accapare le pouvoir et l’argent pendant que le peuple crève la dalle. 350 ans après rien n’a changé !



A travers cette action, Riposte Alimentaire souhaite alerter sur les inégalités qui s’accroissent, permettant à une minorité privilégiée de s’accaparer une partie des ressources, pendant que la majorité des citoyens et citoyennes récolte les miettes.



La Loi d’Orientation Agricole, qui sera débattue à partir du 14 mai à l’Assemblée Nationale, en est le parfait exemple. Ce projet de loi promeut un modèle agricole à l’opposé de la vision que nous portons avec la Sécurité Sociale de l’Alimentation Durable. Il ne mentionne aucunement le revenu agricole, favorise les accords de libre-échange et recule sur les mesures environnementales, facilitant l’accaparement des ressources naturelles et poussant toujours plus vers une agriculture productiviste et industrielle.



Encore une fois, notre gouvernement fait le choix de favoriser les agriculteurs les plus aisés, grâce au soutien de la FNSEA, alors que les récentes révoltes agricoles ont montré qu’une alternative radicale à notre système agricole et alimentaire est urgente et nécessaire. C’est pourquoi Riposte alimentaire demande la mise en place d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation Durable, sur le modèle de la Sécurité sociale de 1946. Nous demandons à ce que l’Etat participe au financement d’initiatives locales, pour montrer la viabilité de ce système.



Aujourd'hui 13:25:56