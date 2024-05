Manon Vuoko lance la saison 2 de la websérie qui l'a faite connaitre

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 9





On est ravi de retrouver la nouvelle saison de la chanteuse et influenceuse Manon Vuoko ! A 24 ans, Manon Vuoko s’est construite en quelques mois une belle communauté sur les réseaux sociaux avec sa web-série dont on savoure la nouvelle saison sur TikTok, Youtube, Facebook, Instagram



On retrouve dans la saison 2 de nombreux invités comme Tryo, Stomy Bugsy, Eva Queen, Antoine Delie... et on suit les aventures d'une artiste qui prépare son premier album : entre joie et galères, pas mal d'humour et de belles rencontres !





LA WEB SÉRIE - SAISON 2 | Trailer





