Malgré l'omniprésence de la pesante marque, la vidéo est intéressante. On touche du doigt la difficulté technique et logistique d'un tel record. Mais aussi l'invraisemblable déballage de dollars qu'il faut mettre sur la table pour y parvenir ! Et tout ça pour s'envoyer en l'air !

Hier 23:46:17