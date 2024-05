Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix PORTRAIT #29: Sandra, la couturière punk à paillettes 1 #1

Mon nouveau portrait est arrivé. Encore du gros boulot de réalisation !



Mon 29ème sur Sandra, une excellente créatrice, enjouée, délirante et passionnée:





Contribution le : Aujourd'hui 12:55:21