Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Il a recodé Mario Kart pour l'intégrer dans un navigateur web 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8240 Karma: 5003

Il a recodé Mario Kart à partir de zéro

Pour y jouer

https://mario-kart-3-js.vercel.app/



Pour participer au projet (c'est open source)

https://github.com/Lunakepio/Mario-Kart-3.js Il a recodé Mario Kart à partir de zéroPour y jouerPour participer au projet (c'est open source)

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:40